Abkühlung garantiert: So „warm“ sind Kärntens Seen

Die Wassertemperaturen in Kärntens Seen versprechen in der kommenden Woche eine Abkühlung bei über 30 Grad Außentemperatur.

Kommende Woche ist es endlich so weit: Etwa zwei Monate, nachdem das Thermometer das letzte Mal mehr als 30 Grad stellenweise in Kärnten anzeigte, werden wir am Dienstag und Mittwoch die 30er-Marke wohl wieder knacken. Das ist dann vielleicht auch der richtige Zeitpunkt für einen Sprung ins kühle Nass? Die Kärntner Seen sind derzeit mit rund um die 20 Grad jedenfalls eine nette Abkühlung für die heißen Tage, die uns kommende Woche erwarten.

Wassertemperaturen zwischen 17 und 22 Grad

Die wärmsten Temperaturen werden dabei derzeit vom Klopeiner See und vom Turnersee gemeldet. Dort soll das Wasser aktuell bereits 22 Grad haben. Gleich dahinter folgen mit 21 Grad der Kleinsee und der Gösselsdorfer See. Immerhin noch 20 Grad hat es derzeit im Naturschwimmbad Radnig, Pressegger See, Pirkdorfer See und im Sonnegger See. Die kältesten Wassertemperaturen werden derzeit vom St. Magdalener See mit 17 und vom Millstätter See mit 17,4 Grad gemeldet. Die Seetemperaturen werden hier geteilt und immer wieder aktualisiert.

So warm sind Kärntens Seen derzeit (Stand 15. Juni): Aichwaldsee: 19,9 Grad

Strandbad Knaller – Techendorf: 18 Grad

Turnersee: 22 Grad

Strandbad Stockenboi Weissensee-Ostufer: 18 Grad

Sonnegger See: 20 Grad

Pirkdorfer See: 20 Grad

Linsendorfer See: 19 Grad

Klopeiner See: 22 Grad

Kleinsee: 21 Grad

Gösselsdorfer See: 21 Grad

Faaker See: 18,3 Grad

Vassacher See: 18 Grad

St. Magdalener See: 17 Grad

Silbersee: 18 Grad

Brennsee: 19 Grad

Afritzer See: 19 Grad

Freizeitanlage Resnsig: 18 Grad

Wörthersee: 19 Grad

Rauschelesee: 19 Grad

Pressegger See: 20 Grad

Ossiacher See: 18,6 Grad

Naturschwimmbad Radnig: 20 Grad

Millstätter See: 17,4 Grad

Maltschacher See: 19,3 Grad

Keutschacher See: 19 Grad

Hafnersee: 19 Grad

Forstsee: 19 Grad

Flatschacher See: 19,8 Grad

Badesee St. Johann: 18 Grad

Goggausee: 19 Grad

Naturbadeteich Glödnitz: 18 Grad

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 13:51 Uhr aktualisiert