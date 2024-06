Hoher Promillenwert: Alkolenker hatte Führerschein nicht dabei

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 14:18 / ©Montage: Canva & BMI/Gerd Pachauer

Ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung fuhr am heutigen Samstag, den 15. Juni, kurz vor 8 Uhr mit seinem Auto auf der Eschelberg Landesstraße in Richtung Rottenegg. Da er die Fahrbahnmitte mehrmals in Schlangenlinien überfahren hat, wurde er von einem dahinterfahrenden Motorradpolizisten angehalten. Ein Alkomattest ergab einen hohen Promillewert. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt, der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da er diesen nicht mitführte.