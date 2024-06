Auto in Bach gestürzt: Fahrerin (34) wurde ins Krankenhaus eingeliefert

Eine 34-jährige kam am vergangenen Freitag von der Fahrbahn ab und stürzte mitsamt ihres Autos in einen Bach.

Eine 34-jährige kam am vergangenen Freitag von der Fahrbahn ab und stürzte mitsamt ihres Autos in einen Bach.

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 14:34 / ©FF Pörtschach

Eine 34-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr am vergangenen Freitagabend, den 14. Juni, kurz nach 22 Uhr mit ihrem Auto auf der L1180 von Altenhof kommend Richtung Weibern. Im Ortsgebiet von Weibern kam sie rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach. Sie wurde in das Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert.