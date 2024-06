Mutter erzählt: „Mein Sohn (11) wurde vom Schulausflug ausgeschlossen“

Wie die Kleine Zeitung berichtet, soll eine Mutter einer Mittelschule im Bezirk Feldkirchen vorwerfen, dass ihr Kind aufgrund einer „Intelligenzminderung“ bewusst von der Klasse ausgeschlossen werden würde. So soll es auch dazu gekommen sein, dass der Elfjährige von einem Schulausflug ausgeschlossen worden sein soll.

„Ich habe es per Zufall mitbekommen“

Die Mutter erzählte, dass sie schon davor Komplikationen hatte. Über ein Jahr lang soll sie dafür gekämpft haben, dass ihr Sohn die Schule im Dorf und die Nachmittagsbetreuung besuchen durfte. Dann soll es wieder zu einem Vorfall gekommen sein: „Mein Sohn wurde zu einem Schulausflug einfach nicht mitgenommen. Drei Kennenlerntage in einer Therme wurden organisiert. Seitens der Schule wurde ich nicht einmal informiert, dass die Klasse wegfährt“, so die Mutter gegenüber der Kleinen Zeitung. Per Zufall in einem WhatsApp-Chat soll sie mitbekommen haben, dass der Schulausflug stattfindet. Auch soll der Sohn davon nichts gewusst haben. Er musste an den drei Tagen den Unterricht normal besuchen.

Es sei ein „Kommunikationsfehler“

Der Elfjährige leidet einer mittelgradigen Intelligenzminderung und an einem Aufmerksamkeitsdefizit, heißt es. Die Mutter wies jedoch darauf hin, dass er bei Freizeitausflügen keineswegs anstrengend ist und auch schwimmen kann. Die Direktion der Schule sieht dies als „Kommunikationsfehler“ an. Der elfjährige Schüler sei laut dem Diversitätsmanager sehr gut integriert und pädagogisch abgedeckt und soll von einem Integrationslehrer und einer Behindertenpädagogin betreut werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 14:58 Uhr aktualisiert