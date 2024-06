Marina Mahler erhält Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik

Marina Mahler wurde am Freitag in Klagenfurt mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ausgezeichnet.

Marina Mahler, Enkelin von Gustav und Alma Mahler, wurde am Freitag in Klagenfurt mit dem Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik ausgezeichnet. Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) dankte der „Mäzenin, Förderin junger Talente, Denkerin und Stimme für Umwelt und Frieden“ am Rande des vierten Mahler Forums für Musik und Gesellschaft. Die Auszeichnung gebe Mahler die Energie, das zu tun, was ihr wichtig sei.

„Schrecklichen Zeitspanne mit viel Gewalt“

Mahler sprach in ihrer Rede die aktuelle Lage an, bei der sie von einer „schrecklichen Zeitspanne mit viel Gewalt“ sprach. Man müsse gemeinsam daran arbeiten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die Kunst sei dabei „der Ausdruck der menschlichen Seele, des menschlichen Herzens.“ Gustav Mahler habe sich einmal selbst als „Sänger der Natur“ bezeichnet, so seine Enkeltochter weiter: „Wir brauchen heute viele davon.“ (APA; 15.06.2024)