Armas übersiedelt in ehemalige Douglas-Filiale

Die Douglas-Filiale in der Grazer Sporgasse 7 hat im Frühjahr ihre Pforten geschlossen. Auch den Standort in der Herrengasse die Parfümerie nicht mehr. Stattdessen eröffnete Douglas seinen ersten Luxus-Flagship-Store in Graz direkt beim Rathaus. Was aber geschieht nun mit den leeren Räumlichkeiten in der Sporgasse? Das Familienunternehmen Armas GmbH zieht dort ein. Das Herrenoberbekleidungsgeschäft übersiedelt nämlich. Es ist war kein weiter Umzug – der vorhergehende Laden war ebenfalls in der Sporgasse – jedoch geht es jetzt ein paar Häuser weiter bergabwärts und somit weiter in Richtung Hauptplatz.

©5 Minuten Armas in der Grazer Sporgasse… ©5 Minuten zieht in die ehemalige Douglas-Filiale.