Einbruch in Schule: Unbekannte plünderten Geld aus Kaffeeautomaten

In der Nacht

Veröffentlicht am 15. Juni 2024

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum 15. Juni 2024 durch Aufbrechen eines Fensters Zutritt zu einem Schulgebäude in Klagenfurt am Wörthersee. Im Erdgeschoss des Gebäudes warfen die Täter einen Kaffeeautomaten um, beschädigten diesen dadurch und brachen ihn anschließend auf.

Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt

Aus dem Automaten wurde Bargeld in derzeit unbekannter Höhe gestohlen. Durch das Umwerfen des Automaten liefen diverse Flüssigkeiten aus, wodurch der Fußboden stark verunreinigt wurden. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch nicht bekannt.