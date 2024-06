Tragödie in Mariazell: Fußgänger (93) von Lok erfasst – tot

Der Niederösterreicher überquerte gegen 11 Uhr in Sankt Sebastian, einen mit Andreaskreuz und Stopptafel gesicherten Bahnübergang. Der Zug befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der Fahrt vom Erlaufsee in Richtung Mariazell. Auf mehrfach abgegebene Warnsignale des Lokführers reagierte der 93-Jährige nicht. Es kam zum Zusammenstoß und in Folge zu einer Notbremsung. Der Lokführer sah den Verunfallten und verständigte sofort den Notruf. Rettungskräfte versuchten den Mann wiederzubeleben. Er verstarb jedoch an der Unfallstelle.

©Freiwillige Feuerwehr Mariazell

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2024 um 17:37 Uhr aktualisiert