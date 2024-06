Waghalsiger Sprung: Österreicher stellt Weltrekord vom Riesenrad auf

Am vergangenen 11. Juni schrieb der Österreicher Roland Brunnbauer in Wien Geschichte

Am vergangenen Dienstag, den 11. Juni 2024, schrieb der Österreicher Roland Brunnbauer in Wien Geschichte. Noch nie zuvor hat jemand versucht, aus 65 Meter Höhe von einem Riesenrad zu springen. „Hat noch keiner gemacht, deshalb, „Worlds first fly“ vom Riesenrad“ äußerte sich der Acro-Athlet in einem Facebook Video.

Riskanter Wurfstart

Einige riskante Fehlversuche führten zu steigender Nervosität unter Brunnbauers 30-Mann Crew, die ihm bei der Aufstellung des Weltrekordes halfen. Die Herausforderung des Sprunges war enorm, der Riesenradwaggon, von dem der geübte Acro-Athlet sprang, war kleiner als sein Gleitschirm selbst. Der „Wurfstart“, bei dem der Schirm vom Waggon geworfen werden muss, damit dieser sich mit Wind aufziehen kann, entpuppte sich als eine der größten Gefahren der Aktion. Plötzlich aufkommende Seitenwinde oder unerwartete Windböen könnten dafür sorgen, dass Brunnbauer die Kontrolle über seinen Schirm verliert. „Das würde dann gefährlich werden, weil das außer Kontrolle geraten kann und ich links, rechts, vorne, hinten überall runterfallen kann“, erklärte der Weltrekord-Holder.

Ein Jahr Vorbereitung

Ein ganzes Jahr hat sich Roland Brunnbauer auf den Sprung vorbereitet. Am Tag des Geschehens checkte er ständig die Windbedingungen, um sicherzustellen, dass die Bedingungen ideal waren. Nach einem „alles ready“ seiner Kollegin, ging es auch schon los. Er warf den Schirm in die Höhe, stürzte sich vom Dach des Riesenradwaggons und stellte einen neuen Weltrekord auf.