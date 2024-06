Wien im EM-Fieber: Wo man die EM am besten genießen kann

Ganz Wien fieberte gestern an den Hot-Spots mit und schauten in public Viewings die EM.

Ein Monat lang dreht sich in Wien fast alles um den beliebten Ballsport. Auch wenn es EM-freie Zonen gibt, kommt man fast nicht daran vorbei. An fast jeder Ecke hängen Bildschirme, überall hört man Gejubel und Gelächter. Public Viewing wird von Jahr zu Jahr beliebter. Bei so viel Angebot haben die Fans oft die Qual der Wahl, wo sie ihre Lieblingsmannschaft anfeuern sollen. Ein kleiner Streifzug durch Wien am ersten Spieltag bringt eine kleine Übersicht der beliebten EM-Hotspots.

Der Klassiker: der Wiener Rathausplatz

Der Klassiker unter den Fanzonen ist natürlich der Wiener Rathausplatz. Zahlreiche Stände bieten Schmankerl aus aller Welt und auch die Getränkeauswahl ist groß. Normalerweise kommen im Sommer hier Klassikfans beim Filmfestival auf ihre Kosten, doch an ausgewählten Tagen, nämlich exklusiv für die Österreich-Spiele, das Finale und Halbfinale wird der Rathausplatz zu einer bunten Fussballfan-Arena. Stimmungsmässig kommt man hier voll auf seine Kosten, doch die Schlangen bei den Kulinarikständen, sowie bei den Toiletten sind oft sehr lang und die Wartezeit mühsam.

Strandfeeling pur

Kleiner, aber dafür direkt am Donaukanal bietet die Strandbar Hermann Public Viewing mit Strandfeeling. Gemütlich in Liegestühlen kann man seine Lieblingsmannschaft anfeuern, Cocktails schlürfen und Falafel, BBQ Chicken und anderes Fingerfood genießen.

Aber: Wer einen Platz im Liegestuhl ergattern will, sollte früh genug kommen, da keine Reservierungen möglich sind. Und die Schlangen vor dem Eingang sind extrem lang. Auch wenn die Stimmung beim Anstehen lustig ist, schreckt es dann doch viele ab. Erstaunlicherweise geht es aber trotzdem recht schnell, 15 Minuten später steckt man mitten im Trubel. Doch auch hier geht das Anstellen weiter: Sowohl bei den Getränken, als auch beim Essen, und das obwohl die Preise doch recht ruppig sind. Wem das nicht stört, kommt sicher auf seine Kosten, was den Spaßfaktur angeht. Andernfalls sollte man sich vielleicht eine gemütlichere Location aussuchen, denn auch diese gibt es zur Genüge.

EM-Zonen Innenstadt

Geht man zum Beispiel ein paar Schritte weiter Richtung Schwedenplatz, kann man ganz gechillt am Donaukanal abhängen. Entweder im Lokal Blumenwiese, oder man schnappt sich eine Decke, ein paar Bierchen und setzt sich direkt ans Ufer. Vielleicht nicht das bequemste, aber sicher kostengünstig und ohne Gedränge. Schanigartenstimmung pur gibt’s dafür im Restaurant Leupold in der Schottengasse. Auch hier sollte man sich rechtzeitig einen Tisch ergattern, weil ebenfalls keine Reservierungen möglich sind. Der kleine Bereich vor dem Lokal ist gut besucht, zahlreiche Zuschauer stehen auch um den abgetretten Bereich. Mit Bier, Bratwurst oder Schnitzelsemmel ist auch für die gute Laune abseits des Spiels gesorgt. Es erinnert ein bisschen ans Oktoberfest. Sehr zünftig halt. Nobler geht’s im Martinelli zu. Die Bar an der Freyung vor dem prächtigen Barockpalais Harrach zählt zu den besten Restaurants Österreichs. Draußen gibt es eine kleine Public Viewing-Zone mit wenigen Tischen. Dennoch sollte man sich hier lieber auf die Gaumenfreuden konzentrieren, denn feuchtfröhliche Jubelrufe fühlen sich hier irgendwie falsch an.

Studentenviertel im alten AKH

Das Salettl im alten AKH ist schon eine kleine Institution in Wien. Loungige Atmosphäre, spritzige Drinks und ein sommerliches Speisenangebot ziehen nicht nur während der EM unzählige Besucher an. Zahlreiche Leinwände bieten wirklich für jeden Fan eine gute Sicht. Der Bereich ist für rund 300 Leute ausgelegt. „Bei uns muss man eigentlich reservieren, wenn man ein Spiel sehen will. Aber auch Kurzentschlossene finden immer einen Platz“ so Chef Martin. Dafür gibt es zwei Bereiche: Jener mit Tischen, wo man eben die Reservierung braucht, oder der Selbstbedienungsbereich, mit Liegestühlen und Stehplätzen. Die Konkurrenz zum Rathausplatz bei den Österreichspielen sieht Martin nicht. „Wir haben ein ganz anderes Publikum. Die Stimmung ist hier immer super. Bei diesen Terminen sind wir übrigens schon sehr gut ausgebucht“. Wer noch einen Platz im lauschigen Gastgarten ergattern will, sollte sich beeilen.

Fanzone Wiener Prater

Riesengroß, aber hoffnungslos überfüllt ist die Fanzone im Prater. Hier wimmelt es vor Menschen, die Schlangen sind auch zu späterer Stunde immens lang, sodass einem fast die Lust am Spiel vergeht. Auf der anderen Seite, hat man, wenn man es in den Bereich schafft, sicher a riesen Gaudi. Tipp: einfach früher kommen. Wem es doch zu voll ist, geht einfach ein paar Minuten weiter über Hauptallee zum „Garten“. Ein gemütlicher Outdoor-Bereich ladet zum Chillen ein. Aber wirklich zum Chillen, denn Stimmung ist hier, sagen wir mal „gemütlich“. Anfangs noch gähnende Leere, später dann ein paar Besucher. Die Drinks sind dafür günstiger, das Ambiente aber trotzdem cool. Der Fernseher könnte vielleicht etwas größer sein.

EM-Flatscreen am Rochusmarkt

Rochusmarkt

Auch im bekannten Rochus, auf der Wiener Landstraße hängt der obligatorische EM-Flatscreen. Doch hier kümmern sie die Gäste weniger um den Ballsport, sondern um eine gute Party. Es wird geplaudt, gelacht, getrunken, keiner sieht zu. Zumindest nicht beim ersten Spiel. Auch in der zweiten Spielhälfte findet man hier noch genug Platz. Fraglich natürlich, ob das so bleibt.

Geheimtipp: Inseltreff Barbados

EM unter Palmen: Fernab der städtischen Betonmauern bietet das Barbados am Kaisermühlendamm in 22. Bezirk Urlaubsfeeling pur. Mit Blick auf den Sonnenuntergang direkt über dem Wasser genießt man hier exotische Cocktails zu super Preisen und kann perfekt den Alltag entfliehen. Natürlich gibt’s auch Bier vom Fass und Public Viewing. Klein, aber super fein ist hier die Devise. Für die EM hat Chef Andy extra einen größeren Fernseher gekauft, damit seine Gäste hautnah dabei sein können. Auch wenn sie nicht direkt vor dem Bildschirm sitzen.

„Wenn Österreich spielt, und viele unserer Stammgäste kommen, wird’s sicher rund zugehen“ freut er sich schon auf die gute Stimmung in den kommenden Tagen. Ein Besuch lohnt sich hier auf jeden Fall!