2.500 Euro ärmer: Senior aus Villach erlebt Bankkarten-Albtraum

Am 1. Juni 2024 gegen 10 Uhr wollte ein 74-jähriger Mann aus Villach in einer Villacher Bankfiliale einen Kontoauszug drucken. Dazu gab er die Bankomatkarte in den Druckautomaten. Die Karte wurde jedoch unverzüglich eingezogen, der Bildschirm reagierte nicht mehr. Er versuchte mehrmals die Karte durch die Abbruch-Taste wiederzuerlangen, was misslang.

Insgesamt über 2.500 Euro abgehoben

Ein in gebrochenem Deutsch sprechender Mann war anwesend und empfahl dem Mann den PIN-Code einzugeben. Jedoch blieb die Karte trotz Eingabe im Automaten. Die unbekannte Person verließ die Filiale wieder. Nach 30 Minuten gab der 74-jährige auf und verließ ebenfalls die Filiale. Daraufhin entnahm eine unbekannte Person die Karte aus dem Druckautomaten und behob noch am selben Tag in Italien bei mehreren Abhebungen insgesamt über 2.500 Euro. Weitere Ermittlungen sind erforderlich.