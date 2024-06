Railjet Diebstahl: Equipment im fünfstelligen Eurobetrag gestohlen

Am vergangenen Freitag, den 14. Juni , gegen 18.40 Uhr, stahl eine bislang unbekannte Täterschaft im Bahnhof Wörgl, in Tirol, während des Ausstieg-Vorgangs der Passagiere aus dem Railjet RJX 569 einen Schutzkoffer (Pelicase) mit zwei Kameras, drei Objektiven und weiteren technischen Kamerautensilien. Der Besitzer des Koffers gab an, dass ein unbekannter Zeuge am Bahnhof Wörgl ihm mitgeteilt hat, dass ein unbekannter Mann mit seinem Pelicase aus dem Railjet ausgestiegen ist. Der Zeuge ist nach der Mitteilung mit einem Fahrrad in den Zug eingestiegen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.