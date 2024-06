Einbruchserie in Tirol: Täter mehrere hundert Euro Bargeld

In der vergangenen Nacht vom 14. Juni auf den 15. Juni brach eine bislang unbekannte Täterschaft im Gemeindegebiet von Hatting, Tirol, in ein Vereinshaus ein und erbeutete einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei geht von einem Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Vereinshaus im Gemeindegebiet von Flaurling, im Bezirk Innsbruck-Land, aus, der ebenfalls in der selben Nacht verübt wurde. Bei diesem Einbruch wurde eine Handkasse mit einem mittleren dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet.