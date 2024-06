Wien im Gaming-Fieber: Über 12.500 Besucher beim eSports Festival

Heute, am 15. Juni, und am morgigen Sonntag findet in Wien das A1 Austrian eSports Festival und das Spielefest Wien statt. Schon am ersten Tag gab der Veranstalter einen Besucherrekord von über 12.500 Besucher bekannt. Das gesamte Austria Center Vienna (ACV) steht dabei auf über 30.000 m² Fläche auf vier Ebenen ganz im Zeichen des E-Sports, Gamings und des analogen Spielens. Das Programm bietet einen bunten Mix zwischen E-Sport Action auf der großen Bühne, Cosplay & Artist Village sowie zahlreichen Mitmach- und Ausprobier-Stationen. An über 100 Gaming-Stationen und rund 800 Spieltischen können in der klimatisierten Halle des ACV Hobby-Gamer ihr Können unter Beweis stellen und die neuesten Spiele-Trends direkt anspielen. Für ein abwechslungsreiches Programm sorgen 200 Aussteller auf der Veranstaltung.

Besucherrekorde verdoppelt

„Das A1 Austrian eSports Festival ist seit seinem Start vor drei Jahren stetig gewachsen und konnte heuer schon am ersten Tag den bisherigen Besucherrekord verdoppeln. Gemeinsam mit dem Spielefest Wien sind wir mittlerweile zu dem Gaming-, E-Sport und Spiele-Treffpunkt für die österreichische Community geworden“, sagt Manuel Haselberger, Pressesprecher des E-Sport Verbandes Österreich (ESVÖ).

A1 eSports Finals und großer Cosplay-Bereich

Bei den an diesem Wochenende stattfindenden A1 eSports Finals spielen einige der besten deutschsprachigen E-Sportler auf der großen Bühne um den Titel des E-Sport Champions. Gespielt werden die E-Sport-Hits League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics, Rocket League und Super Smash Bros. Ultimate. Insgesamt geht es um rund 20.000€ Preisgeld. Aussteller wie Nintendo oder Riot Games veranstalten zudem ganztägig vor Ort Community-Turniere in den Spielen Super Smash Bros. oder in League of Legends in einer eigenen Arena. Im Cosplay Village des Festivals präsentieren Cosplayer ihre kreativen Meisterwerke, die teilweise in monatelanger Handarbeit gefertigt wurden. Der Kreativbereich erstreckt sich zusätzlich auf die Artist Alley, in der zahlreiche Künstler ihre Artworks, gestrickte Figuren oder weitere handgefertigte Produkte präsentieren.

E-Sport und Gaming-Luft schnuppern

Eine zentrale Rolle des heurigen A1 Austrian eSports Festival spielt auch das seit 1984 stattfindende Spielefest Wien. Auf den Ebenen null und eins kommen heuer auch Liebhaber der analogen Spiele und Spielwaren auf ihre Kosten. Zusätzlich ewartet die Besucher auf diesen beiden Ebenen neben allerlei verschiedener Brett- oder Kartenspiele zahlreiche Turniere, unter anderem in Magic: The Gathering, One Piece Card Game und Warhammer. Das A1 Austrian eSports Festival und das Spielefest Wien wurden heuer zum ersten Mal als gemeinsame Veranstaltung organisiert und die Tickets des A1 Austrian eSports Festivals sind uneingeschränkt für alle Bereiche des Spielefests gültig.