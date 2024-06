Piefke Connection: Größtes Public Viewing für Deutsche in Wien zur EM 2024

Die Piefke Connection Austria, die größte Social Media Plattform für Deutsche in Österreich, lädt alle Fußballfans herzlich zu den Piefke Public Viewing Events im Badeschiff Wien (zwischen Schwedenplatz und Urania) und im angrenzenden ‚Fräuleins fabelhafter Sommergarten‘zum gemeinsamen Fußball schauen während der EM2024 an den Donaukanal ein. Zu den Spielen der Deutschen Nationalmannschaft werden rund 500 Fußballfans in den beiden Lokalen gute Plätze finden, um die Spiele gemütlich auf den vorhandenen Großbildschirmen und LED-TVs zu genießen. Der Eintritt ist frei und die Platzwahl erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“, keine Vorab-Reservierungen. Die Spiele der Deutschen Nationalelf werden auf vielen Screens auch mit Bild und Ton von ARD und ZDF übertragen.

Fast 5.000 Mitglieder

Jockel Weichert, Gründer der Piefke Connection Austria freut sich auf ein Fußballfest mit vielen Teilnehmern am Donaukanal. „Die Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz hat die Gründung der Piefke Connection inspiriert. Mit fast 5.000 Mitgliedern in den Gruppen auf Facebook und LinkedIn ist diese Gruppe heute – 16 Jahre später – die größte Plattform für Deutsche in Österreich und ich freue mich auf ein spannendes Fußballturnier mit vielen begeisterten Fans“, so Weichert. Der Startschuss fällt am Freitag, den 14. Juni , um 21 Uhr mit dem Eröffnungsspiel gegen Schottland. Bereits ab 18 Uhr können Fußballfans ihre Plätze sichern und sich mit deutschen, österreichischen und internationalen Biersorten sowie Speisen auf die Eröffnungsshow und das Spiel in beiden Lokalen einstimmen. Die weiteren Gruppenspiele der DFB-Mannschaft finden am 19. Juni gegen Ungarn (18 Uhr) und am 23. Juni gegen die Schweiz (21 Uhr) statt.

Keine „gmahde Wiesn“

Weichert blickt verhalten optimistisch auf die Gruppenspiele: „‘Wir‘ konzentrieren uns jetzt erst einmal auf die Gruppenphase und schauen, was und wie das passiert. Diese Gruppe mit Schottland, Ungarn und der Schweiz ist sicherlich keine „gmahde Wiesn“ und wir haben aus vergangenen Turnieren gelernt. Ein Halbfinale gegen Österreich wäre natürlich ein besonderes Highlight für uns Piefkes.“ Abseits der Spiele der Deutschen Nationalmannschaft können alle anderen EM-Spiele ebenfalls bei freiem Eintritt im Badeschiff und im Fräuleins fabelhafter Sommergarten verfolgt und gefeiert werden.