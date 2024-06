26-Jährige verletzt: 72-Jähriger streift Auto mit Traktor

Am Nachmittag

15. Juni 2024, 19:25

Ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt lenkte seinen Traktor am Samstag, den 15. Juni 2024 gegen 15.30 Uhr auf einer Gemeindestraße in Diex, Bezirk Völkermarkt. Aufgrund der überbreite des streifte der 72-jährige mit dem linken Zwillingsreifen des Traktors einen ihm entgegenkommenden Autos, gelenkt von einer 26-jährigen Frau aus dem Bezirk Völkermarkt. Der Traktor-Lenker blieb unverletzt, die Frau erlitt Verletzungen. An beiden Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Alkotests verliefen negativ.