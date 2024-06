Tierrettung am Falkenstein: Kuh aus misslicher Lage befreit

In der Früh

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 19:40 / ©BFVMZ/ FF Krampen

Am Samstag, den 15. Juni 2024 um 7.45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Krampen zu

einer Tierrettung alarmiert. Laut Alarmierung steckte am Falkenstein eine Kuh im

Weiderost fest.

Die Kuh konnte befreit werden

Da absehbar war, dass hydraulische Bergegerätschaften benötigt

werden, wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Krampen sofort auch die Freiwillige

Feuerwehr Neuberg angefordert. Am Einsatzort angekommen, sahen die

Einsatzkräfte die erschöpfte, am Boden liegende Kuh, die mit einem vorderen Bein

zwischen den Spalten des Weiderostest steckte. Während die „Halterin“ das Tier

beruhigte, konnte das Gitter mit dem Spreitzer auseinandergedrückt und die Kuh so

befreit werden. Wenige Minuten nach der Befreiung, konnte das Tier wieder

aufstehen.