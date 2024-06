Kaminbrand in Völkermarkt: Ursache bislang unbekannt

Veröffentlicht am 15. Juni 2024, 20:52 / ©AdobeStock/ luftklick

Am Samstag, den 15. Juni 2024, gegen 18 Uhr kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Kaminbrand in einem Wohnhaus in Völkermarkt. Der Kamin wurde unter der Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg kontrolliert ausgebrannt.

25 Mann im Einsatz

Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Margerethen ob Töllerberg und die Feuerwehr Völkermarkt mit 25 Mann.