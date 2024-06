Regen und Sonnenschein: So durchwachsen wird der Sonntag

Am Tagesbeginn sollen sich die verbreitet Restwolken zunächst halten und es wird vor allem im Bergland noch zu abklingenden Regenschauern kommen. Bei auflockernder Bewölkung scheint dann vor allem am Nachmittag zeitweise die Sonne. GeoSphere Austria prognostiziert, dass es in den nördlichen und östlichen Landesteilen eher niederschlagsfrei bleibt, südlich des Alpenhauptkammes dauert die Schauertätigkeit bis in die Abendstunden an. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig aus uneinheitlichen Richtungen. Frühtemperaturen liegen zwischen 8 und 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen bei 20 bis 25 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.