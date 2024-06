Scheint am Sonntag in der Steiermark auch die Sonne?

Am Sonntag könnte es in der Steiermark wieder zu Gewittern kommen

Am Sonntag könnte es in der Steiermark wieder zu Gewittern kommen

„Am Vormittag halten sich viele Wolken, örtlich dürfte es in den Morgenstunden noch regnen. Es bleibt dann am Vormittag noch meist niederschlagsfrei, am Nachmittag bilden sich erneut lokale, teils gewittrige Regenschauer“, prognostiziert die GeoSphere Austria. An der Grenze zum Burgenland sollen jedoch nur ganz wenige, kurze Schauer dabei sein. Es werden Tageshöchstwerte zwischen 20 und 24 Grad erwartet.