Aus Angst vor Freund: Kärntnerin (22) kommt mit Vater nach Hause

Bereits am Abend des 14. Juni, gegen 19.15 Uhr, ist eine 22-jährige Frau aus Angst gemeinsam mit ihrem 51-jährigen Vater in ihre Wohnung in Millstatt (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) gegangen. Zuvor hatte ihr 26-jähriger Lebensgefährte eine Glasvase im ersten Stock des Hauses beschädigt, woraufhin Glasteile ins Erdgeschoß gefallen sind. Sie hatte deshalb Angst, weil sie mit ihrem Lebensgefährten in den vergangenen Monaten wegen dessen Trinksucht ständig Streit hatte und er sie auch tätlich angriff, indem er ihr wiederholt die Finger und den Arm umdrehte, wie die Polizei berichtet.

Vater erstattete Anzeige

Auch dieses Mal sollte er sich nicht unter Kontrolle haben. Der 26-Jährige ging mit zwei Messern in der rechten Hand auf seine Lebensgefährtin zu, im Zuge einer Rangelei konnte der Vater ihm allerdings die Messer abnehmen, woraufhin er die Wohnung verließ und der Vater Anzeige erstattete. Der 26-Jährige konnte in weiterer Folge gegen 20 Uhr am selben Tag festgenommen werden. Der Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und ein Waffenverbot ausgesprochen, zudem wird er angezeigt.