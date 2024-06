Wurde immer aggressiver: Betrunkener (22) in Villach festgenommen

Ein 22-jähriger Mann wurde gestern Abend in Villach festgenommen.

Am Abend

Ein 22-jähriger Mann wurde gestern Abend in Villach festgenommen.

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 06:19 / © BMI/Gerd Pachauer

Gestern Abend, am 15. Juni gegen 20.42 Uhr, wurde die Polizei zu einem Restaurant bei einer Badeanstalt in Villach beordert. Dort habe ein Mann die anwesenden Gäste belästigt, hieß es im Notruf. Beim Eintreffen wurde die Streife dann sofort auf einen 22-jährigen in Villach lebenden Kroaten aufmerksam, der offensichtlich stark alkoholisiert war und lautstark herumschrie. Er beschimpfte die Anwesenden grundlos, eine Person hat er geschubst und auch sonst aktiv die Konfrontation gesucht.

22-Jähriger blieb weiter aggressiv

Trotz mehrfacher Aufforderung seitens der Beamten, sein Verhalten einzustellen, blieb er weiter aggressiv, weshalb er der Örtlichkeit verwiesen wurde. Der Aufforderung kam er zwar erst nach, er entfernte sich aber nicht besonders weit und begann bei einem Wohnmobil campierende Gäste zu belästigen. Dort wurde er dann abermals angewiesen, die Örtlichkeit zu verlassen, diesmal kam er der Aufforderung aber nicht mehr nach.

Ins Polizeianhaltezentrum gebracht

Da er immer aggressiver wurde, musste er als letzte Konsequenz festgenommen werden, berichtet die Polizei nun. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht, wo er im Laufe des heutigen Sonntags einvernommen und nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt wird.