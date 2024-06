Hilfeschreie: E-Biker (64) stürzte 40 Meter über steile Böschung

Der Brucker fuhr gegen 13.30 Uhr von Frauenberg talwärts in Richtung Gasthaus Bergerbauer in der Gemeinde Thörl (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark). Aus unbekannter Ursache kam der 64-Jährige von der Forststraße ab und stürzte 40 Meter über eine steile Böschung. Dabei prallte der Sportler gegen einen Baum.

64-Jähriger wurde am Oberkörper und Kopf verletzt

Ein Zeuge hörte die Hilfeschreie des Verunglückten und verständigte den Notruf. Einsatzkräfte der Bergrettung Bruck an der Mur und Kapfenberg führten eine terrestrische Bergung des Verunfallten durch und befreiten den Mann mittels einer Gebirgstrage aus seiner misslichen Lage. Sie übergaben den Mann schließlich an einen Notarzt. Die Rettung transportierte den 64-Jährigen mit Verletzungen am Oberkörper und Kopf in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur. Im Einsatz standen auch die Feuerwehr Hafendorf sowie die Alpinpolizei Hochsteiermark.