Nach schrecklichem Motorradunfall: Steirer (23) in Koma versetzt

Der 23-Jährige lenkte sein Motorrad von der Weinebene kommend in Richtung Deutschlandsberg (Steiermark). Kurz nach 18 Uhr kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitschiene. Durch den Aufprall wurde der Mann in ein angrenzendes Waldstück geschleudert.

Von Rettungshubschrauber in UKH Graz gebracht

Der Verunfallte musste aus dem steilen Waldstück mittels Seil geborgen werden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen musste er noch am Unfallfort in künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Der Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten ins UKH Graz.