18 Cannabis-Pflanzen in Wohnung: Junge Frau wollte sich rechtfertigen

18 Cannabispflanzen wurden in der Wohnung einer 23-jährigen Wolfsbergerin gefunden.

18 Cannabispflanzen wurden in der Wohnung einer 23-jährigen Wolfsbergerin gefunden.

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 07:23 / ©Pfüderi/Pixabay

Gegen 22.20 Uhr wurde die Polizei gestern Abend, am 15. Juni, in die Wohnung einer 23-jährigen Frau in Wolfsberg gerufen. Der Grund für den Notruf war Lärmerregung. Im Zuge der Amtshandlung hat man bereits vom Eingangsbereich aus mehrere Cannabispflanzen wahrgenommen, woraufhin die Beschuldigte aufbrausend wurde und begann, sich zu rechtfertigen.

Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt

In weiterer Folge wurde eine Durchsuchung seitens der Kriminalpolizei durchgeführt, es konnten insgesamt 18 nicht erntereife Cannabispflanzen im Aufzuchtstadium, mehrere Suchtgiftutensilien sowie getrocknete Pilze sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen werden aktuell noch durchgeführt, nach Abschluss dieser wird die Frau angezeigt.