Kindheitstraum ging für sterbenskranken Robert (74) in Erfüllung

Seit seiner Kindheit ist Robert bereits ein großer Fan vom Motorsport und vor allem vom Rallye-Sport. „Er kennt jeden Fahrer namentlich, weiß alles über die Fahrzeuge. Doch noch nie war der heute 74-Jährige bei einem Rennen live dabei“, erklärt der „Verein -Rollende Engel-“ nun. Der Wunsch des schwer Kranken, bei dem es aussieht, als würde er in den nächsten Tagen versterben, war es also, einmal in seinem Leben bei der Murtal Rallye zuzuschauen. Der „Verein -Rollende Engel-“ setzte alles daran, ihm dies zu ermöglichen.

Wunsch wurde spontan und unbürokratisch erfüllt

Spontan und unbürokratisch konnte sein Wunsch daraufhin umgesetzt werden, vom Veranstalter wurde er sogar ins Fahrerlager gelassen, wo er die Fahrzeuge besichtigen und die Fahrer treffen konnte. Die Zusage kam einige Tage, bevor die ehrenamtlichen Wunscherfüller Birgit, Tanja und Florian ihn abholten, es war also nicht sicher, ob der Traum von Robert noch in Erfüllung gehen würde. „Doch es ist wie ein Wunder“, schreiben die Wunscherfüller weiter und erklären, dass sie ihn wenige Tage später abgeholt haben.

„Freudentränen kullerten die Wangen herab“

„Die Augen waren riesengroß als Robert die ganzen Rallye Autos sah und Freudentränen kullerten die Wangen herab“, erklärt der „Verein -Rollende Engel-„. Im Fahrerlager angekommen, kamen sogar die Fahrer an die Trage heran und haben mit Robert gesprochen, Fotos gemacht und Autogrammkarten geschrieben. „Es ist unglaublich, dass dieser Wunsch heute in Erfüllung gehen kann. Ein Wunder, wie sich der Gesundheitszustand verbesserte“, erklären die Wunscherfüller.

„Es war das Schönste…“

Nach dem Mittagessen geht es dann zur ersten Sonderprüfung nach Fohnsdorf, wo Robert bis auf zwei Meter an die startenden Rallye-Fahrzeuge ran durfte. Als Überraschung durften sie sogar auf die Westtribüne am Red Bull Ring, von wo aus sie einen herrlichen Blick die zweite Sonderprüfung genießen konnten. „Es war das Schönste, mitansehen zu dürfen, wie ein sterbenskranker Mann noch einmal so richtig Kraft und Freude tankte und gemeinsam mit seiner Schwester für einige Stunden alle Sorgen und Schmerzen vergessen konnte“, so die Wunscherfüller des „Vereins -Rollende Engel-“ abschließend.