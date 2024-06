Nach dem Hochwasser: 53 Soldaten sind für die Betroffenen da

Einige Soldaten wurden sogar von der laufenden Übung „Schutzschild 24“ abberufen, um die Hilfsmaßnahmen zu verstärken. Während der Einsatz im Burgenland am 16. Juni 2024 endet, wird in der Steiermark weiterhin geholfen.

Der Zusammenhalt ist groß

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betonte die Bedeutung des Zusammenhalts zwischen der Bevölkerung und dem Bundesheer: „Die vergangenen Tage waren eine große Herausforderung und haben gezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung und dem Bundesheer entscheidend ist, um Katastrophen wie diese gemeinsam zu bewältigen. Der Assistenzeinsatz hat noch einmal verdeutlicht, dass Zusammenhalt in der Gesellschaft unverzichtbar ist, insbesondere in Zeiten der Not. Das Bundesheer ist stets bereit, Bürger in jeder Situation und zu jeder Zeit zu helfen. Ich danke allen Soldaten für ihren unermüdlichen Einsatz – Eure Hilfe ist von unschätzbarem Wert!“

Katastrophenhilfe endet im Burgenland, Steiermark benötigt weiter Hilfe

Im Burgenland sind derzeit noch 12 Pioniere im Einsatz, die ihre Aufgaben – insbesondere die Beseitigung von Infrastrukturschäden – im Laufe des 16. Juni 2024 abschließen werden. Insgesamt waren dort bis zu 259 Soldaten im Einsatz, die täglich von 07.00 Uhr bis etwa 20.00 Uhr rund 14.500 Personenstunden leisteten. In der Steiermark stehen derzeit 41 Pioniere im Katastropheneinsatz, einschließlich der Soldaten in der Regenerationsphase. Ab Montag, den 17. Juni 2024, werden sie eine Behelfsbrücke in Elsenau bei Pinggau, Hartberg errichten, um die vom Hochwasser stark betroffene Ortschaft besser erreichbar zu machen.

Bundesheer hilft seit acht Tagen

Seit dem 9. Juni 2024 arbeitet das Bundesheer gemeinsam mit zivilen Einsatzkräften an der Beseitigung der Hochwasserfolgen. In Deutschfeistritz rettete Korporal Emanuel Stanojevic ein Ehepaar aus einem im reißenden Hochwasser eingeschlossenen Fahrzeug. In Grafendorf bei Hartberg errichteten Pioniere eine Brücke, um die Ortschaft wieder für Fahrzeuge erreichbar zu machen. Bürgermeister Peter Domweber von Grafendorf bei Hartberg äußerte seine Dankbarkeit: „Unser großer Dank gilt dem Bundesheer für die überaus rasche Hilfe! Am Vormittag angefordert, am Nachmittag bereits voll handlungsfähig und motiviert am Helfen! Wir sind stolz und dankbar.“ In Oberwart lösten Soldaten Hochwasserblockaden aus Flüssen und befreiten Gebäude von Schlamm.

Alarm durch zivile Behörden

Bei drohenden Katastrophen, wie etwa durch anhaltenden Regen, bereiten sich die Soldaten in ihren Kasernen vor und halten sich bereit. Der Einsatz erfolgt immer auf Anforderung durch zivile Behörden von Bund, Ländern oder Gemeinden. Die Landeswarnzentralen tragen dann die Verantwortung und koordinieren den Einsatz des Bundesheeres in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und anderen Organisationen.