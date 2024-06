Das vergangene Wochenende brachte heftige Unwetter in Graz-Umgebung und anderen steirischen Gebieten. Der Hexenexpress und die Downhillstrecken beim Schöckl wurden deshalb gesperrt. Die Zufahrt zur Seilbahn war nur erschwert möglich.

Schöckl Trail Area wieder in Betrieb, „Gibim“ und „Silent Hill“ geschlossen

Am Freitag, den 14. Juni hieß es von der Holding: „Der Hexenexpress hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Die ‚Schöckl Trail Area‘ bleibt noch geschlossen.“ Ab dem gestrigen Samstag, den 15. Juni konnte jedoch auch hierfür wieder grünes Licht gegeben werden: „Die Schöckl Trail Area ist wieder in Betrieb!“ Was die Biketrails betrifft, so bleiben der „Gibim“ und der „Silent Hill“ bis auf Weiteres noch geschlossen, „Gedscho“, „Vurnowi“, „Hintnumi“ und „Daveboy´s Jumps“ hingegen stehen für die Biker bereit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 09:34 Uhr aktualisiert