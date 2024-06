Eskalation bei Zeltfesten: Zwei Verletzte landeten im Krankenhaus

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 09:49 / ©Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com

Im Pinzgau kam es bei zwei verschiedenen Zeltfesten zu Körperverletzungen. Am 15. Juni, gegen 23 Uhr, wurde ein 43-jähriger Einheimischer von einem 34-jährigen Einheimischen durch Faustschläge und Fußtritte unbestimmten Grades am Körper verletzt. Das Rote Kreuz brachte den Verletzten nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in das Tauernklinikum Mittersill.

Zweiter Vorfall nur wenig später

Wenig später, gegen 00:20 Uhr, kam es bei einem Zeltfest in Hollersbach ebenfalls zu einer Körperverletzung. Hier wurde ein 18-Jähriger von einem 19-Jährigen durch einen Faustschlag verletzt. Er begab sich selbstständig zur weiteren medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Mittersill. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen sind in beiden Fällen noch Gegenstand der Ermittlungen.