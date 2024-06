Junge Kärntnerin (7) hat es schwer – jetzt werden Spenden gesammelt

Romina ist erst sieben Jahre alt, die junge Kärntnerin hat es in ihrem Leben allerdings nicht leicht. Bereits bei der Geburt hat es Komplikationen gegeben, die sie allerdings überstand. Dann die Hiobsbotschaft: Sie hat einen seltenen Gendefekt. Da sie aufgrund dessen nicht gehen kann, braucht die Familie nun einen Gehständer und damit einhergehend finanzielle Unterstützung, dieser kostet immerhin mehrere tausend Euro.

Charity Ausfahrt findet am 30. Juni statt

An diesem Punkt kommen die Biker der „Kurv’n Krotza“ ins Spiel. Sie haben nämlich vom Schicksal der jungen Romina erfahren und wollen der Familie helfen. Am 30. Juni veranstalten sie gemeinsam mit den „Bikern mit Herz – Kärnten“ eine Charity Ausfahrt. Mit 15 Euro pro Bike, die vor Ort zu entrichten sind, ist man dabei, das Geld geht an die Familie. Start ist um 9 Uhr beim Sparkassenparkplatz in Maria Saal, die Route führt ins Metnitztal, ins Gurktal und endet in Feldkirchen. Gegen 13 Uhr sollen dort dann die gesammelten Spenden übergeben werden.