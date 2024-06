Wiener Wohnen investiert über eine Milliarde in Sanierung und Neubau

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 10:19 / ©pexels.com

Die Wiener Wohnpolitik ist ein weltweit bewundertes Modell, das besonders in unsteten Zeiten, wie der aktuellen durch die Pandemie-Nachwirkungen und hohe Inflation geprägten Phase, seine Bedeutung zeigt. Mit rund 220.000 Gemeindewohnungen und über 200.000 geförderten Wohnungen bietet Wien ein umfassendes Angebot an leistbarem Wohnraum. Mehr als 60 Prozent der Wiener leben heute in solchen Wohnungen.

International beneidet

„Wien wird international um seinen kommunalen und geförderten Wohnbau beneidet. Wir begrüßen regelmäßig Delegationen, die unser Wohnbaumodell kopieren wollen. Dass über 60% der Wiener im geförderten Wohnbau leben, ist das Ergebnis konsequenter Politik. Wien hat nie den sozialen Wohnbau ausverkauft, sondern setzt auf Leistbarkeit und höchste Lebensqualität. Daher sanieren wir bestehende Gebäude kontinuierlich und schaffen neuen Wohnraum durch intelligente Nachverdichtung,“ erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Gemeindebau(t) Milliarde sichert tausende Wohnungen

Wiener Wohnen verwaltet, saniert und bewirtschaftet als größte kommunale Hausverwaltung Europas rund 220.000 Gemeindebauwohnungen in etwa 1.800 Wohnhausanlagen. Mit dem Bauprogramm „Gemeindebau(t)“, gestartet 2021, wurden über 100 Projekte mit einem Investitionsvolumen von rund 1,2 Milliarden Euro initiiert, die mehr als 11.000 Wohnungen betreffen. Der Schwerpunkt liegt auf der Sanierung von über 9.100 Wohnungen mit einem Volumen von rund 591 Millionen Euro und dem Neubau von etwa 1.950 Wohnungen mit mehr als 614 Millionen Euro Investitionsvolumen.

Modernes Wohnen dank umfassender Sanierung

Durch umfassende thermische Sanierungen, die Fassadendämmungen, Kellerdeckendämmungen und Fenstertausch umfassen, wird nicht nur die Lebensqualität erhöht, sondern auch der Energieverbrauch gesenkt. Der Heizwärmebedarf sinkt nach einer solchen Sanierung um 70 bis 80 Prozent, was die Umwelt schont und den Mietern Geld spart. Zudem werden Sicherheits- und Brandschutzmaßnahmen wie einbruchshemmende Brandschutztüren und Brandrauchentlüftungen installiert. Wo technisch möglich, werden auch Liftanlagen und neue Dachgeschosswohnungen geschaffen. Seit 2015 wurden so über 830 Dachgeschosswohnungen errichtet oder befinden sich im Bau. Ein Beispiel für eine umfassende Sanierung ist der Salvador-Allende-Hof in Simmering.

Sanierungszyklus: 40 Jahre ab 2030

Wiener Wohnen senkt den Sanierungszyklus kontinuierlich und wird bis 2030 das Ziel erreichen, jede Wohnhausanlage im Durchschnitt alle 40 Jahre zu sanieren. Unabhängig davon erfolgen Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen je nach Bedarf. Die Sanierungsreihenfolge basiert nicht auf dem Gebäudealter, sondern auf dem Zustand der Objekte und wird durch regelmäßige Bewertungen festgelegt. Faktoren wie die Dekarbonisierung beeinflussen ebenfalls die Priorisierung.