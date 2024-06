Tag 1: Tolle Leistungen bei Leichtathletik-Meisterschaften

Für die besten Leistungen in der U16 sorgte unter anderem Matthias Altenberger vom LAC Klagenfurt, der nicht nur die Kugel auf 13,42 Meter gestoßen hatte, sondern auch im 300 Meter-Hürdenlauf Gold geholt hat. Bei den Mädchen hat übrigens Marie Sinnegger vom LC Villach die 300 Meter Hürden am schnellsten hinter sich gelassen. Über 100 Meter war bei den unter 16-Jährigen niemand schneller als Romina Kury (LAC Klagenfurt) und Moritz Priebernig (VST LAAS). Die 1.000 Meter haben Sebastian Kofler (LC Villach) in starken 2:52,49 Minuten und Mersi Kifle Bekuretsion (KLC) in sehr guten 3:19,75 Minuten gewonnen. Gold holten auch Jakob Ladinig und Julia Novak im Diskuswerfen.

Starke Leistungen in U18 und U20

In der U18 waren die schnellsten über 800 Meter Ina Slamanig (KLC) und Valentin Liebhard (LC Villach). Die Titel über 200 Meter holten sich Popee Pototschnig und Leon Ivantschitsch, über die 400 Meter Hürden war Katarina Vukicevic die schnellste in der Altersklasse. Für die stärkste Leistung in der U20 hat Fabian Graßl vom LC Villach über 800 Meter gesorgt. Er schaffte die Distanz in 1:59,01 – einer neuen Bestleistung. Lisa Petz konnte bei den Mädchen gewinnen. Ebenso tolle Leistungen sind über die 200 Meter gefallen, wo Jakub Zembaty und Elisabeth Golger gewinnen konnten.

Toller Diskuswurf von Hannah Ladinig

Mit persönlicher Bestleistung und 47,44 Meter im Diskuswurf hat sich Kärntens Aushängeschild in der Disziplin, Hannah Ladinig vom VST LAAS, die Goldmedaille in der U23 geholt. Bei den Burschen siegte Vereinskollege Stephan Pacher. Schneller als Lilly Pleßnitzer und Sebastian Mayer war über die 200 Meter in der U23 dieses Jahr niemand.

KLC dominiert Staffelbewerbe

In der Allgemeinen Klasse konnte Lukas Pullnig (KLC) mit starken 21,79 Sekunden den Titel über 200 Meter holen. Vereinskollegin Maja Kropiunik holte nicht nur den Sieg über 200 Meter in 26,09 Sekunden sondern auch Gold im Weitsprung mit 4,77 Meter und mit Golger, Janet Kifle Bekuretsion und Pleßnitzer den Staffeltitel. Der KLC stellte ebenso mit Komron Aminov, Martin Kaiser, Noah Kropiunik und Pullnig die schnellste Männerstaffel.

Masters-Rekord über 200 Meter

Lea Bostjancic (LAC Klagenfurt) holte mit starken 46,87m Gold im Diskusbewerb. Bei den Männern gewann Martin Ladinig (VST LAAS) mit 34,07. Magdalena Kulnik (KLC) gewann mit 71,27 Sekunden Gold über 400m Hürden. Bei den Männern gewann Aminov (KLC) mit 58,21 Sekunden. Einen neuen Kärntner Masters Rekord in der Klasse M60 lief Richard Peterl (LAC Klagenfurt) mit 27,10 Sekunden über 200 Meter.

Das sind die Medaillenhamster des ersten Tages

Der KLC holte insgesamt 15 Goldmedaillen vor dem LAC Klagenfurt, dem VST LAAS und dem LC Villach mit je 11 Goldmedaillen und dem TLC ASKÖ Feldkirchen mit einer Goldmedaille.