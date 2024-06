Betrunkener Fahrer ohne Führerschein rollt mit Auto Abhang hinunter

Am 15. Juni 2024, gegen 17.10 Uhr lenkte ein 32-jähriger Österreicher einen PKW in Breitenwang auf der Planseestraße aus Richtung Reutte kommend in Richtung Plansee. Auf Höhe Straßenkilometer 3,4 wich der Lenker laut eigenen Angaben einem Tier aus, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und rollte ca. fünf Meter über einen Abhang. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Der Lenker erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkotest beim 32-Jährigen verlief positiv. Er war nicht im Besitz einer Lenkberechtigung für den PKW. Eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Reutte folgt.