Ausbau des Angebots: Mehr Kinderkrippenplätze geplant

Die Stadt Graz will das Angebot für Kinderkrippenplätze weiter ausbauen.

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 11:17 / ©Pexels/ Natalie Bond

„Die Stadt Graz ist bemüht, das Angebot für Kinderkrippenplätze weiter auszubauen“, heißt es. So soll in das Erdgeschoß eines kleinen Wohnprojekts in der Waltendorfer Pistotnikgasse 13 eine zweigruppige Kinderkrippe einziehen. Diese umfasst Räumlichkeiten von rund 300 Quadratmeter mit einer großen Terrasse und eine umzäunte Freifläche von 716 Quadratmeter. Die Einrichtung soll rechtzeitig zum Beginn des Betreuungsjahres 2025/26 fertiggestellt sein.

Eingruppige Kinderkrippe in Triester Straße

Eine eingruppige Kinderkrippe mit Räumlichkeiten im Ausmaß von etwa 190 Quadratmetern, einer Terrasse und einem kleineren anschließenden Garten wird es ab September dieses Jahres auch in der Triester Straße 12 geben – einem sanierten Objekt, das in den Obergeschoßen betreutes Wohnen und Seniorenwohnungen anbietet.

Zweigruppige Kinderkrippe in Andritzer Reichsstraße

In der Andritzer Reichsstraße 73 ist ab dem kommenden Betreuungsjahr ebenfalls eine zweigruppige Kinderkrippe geplant. Die Erdgeschoßräumlichkeiten umfassen rund 280 Quadratmeter, einen Keller- und Reinigungsraum sowie eine 44 Quadratmeter große Terrasse und eine anschließende Freifläche von rund 430 Quadratmeter. Alle im Stadtsenat vertretenen Fraktionen stimmten der Anmietung der Objekte zu.