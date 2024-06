Messerangriff in Wien: 35-jähriger Türke wurde festgenommen

Nach einer Messerattacke in einem Innenhof eines Mehrparteienhauses wurde die Polizei alarmiert. Beim Eintreffen der Beamten waren keine Beteiligten mehr vor Ort. Zeugenberichte variierten, laut Ermittlungen soll ein 35-jähriger Mann (StA.: Türkei) einen 25-Jährigen aus ungeklärten Gründen mit einem Messer attackiert haben. Beide Männer wurden in einem Stiegenhaus angetroffen, wobei der 25-Jährige schon in seiner Wohnung war und Verletzungen im Gesicht sowie an den Händen aufwies. Der 35-Jährige wurde aufgrund belastender Indizien vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe konnte nicht gefunden werden. Die Ermittlungen und Vernehmungen laufen noch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 12:00 Uhr aktualisiert