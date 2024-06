Baumkuchen, Kaffee und Eis: „Twistcafe“ zieht in Sporgasse

Frischer Wind weht in der Grazer Innenstadt und dieser riecht nach süßen Gebäck, Zimt und Kaffee. In der Sporgasse herrscht reger Wechsel, was die dort ansässigen Lokale und Geschäfte betrifft. Bei einem Spaziergang springt eine neue Auslage sofort ins Auge: Geworben wird dort mit Baumstriezel, Softeis und Kaffee. Es handelt sich um die Kette „Twistcafe“, von der es schon eine Filiale in der ShoppingCity Seiersberg gibt. Öffnungszeiten werden bereits an der Türe angekündigt, ebenso Angebote und Preise.

