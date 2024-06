Österreich fördert Anerkennung ausländischer Pflegequalifikationen

Bis 2030 werden in Österreich 51.000 zusätzliche Pflegefachkräfte benötigt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat die Bundesregierung die Förderung der Kosten im Zuge der Berufsanerkennung für qualifizierte Zuwanderer ausgebaut.

Unterstützung durch das Integrationsservice für Fachkräfte

Das Integrationsservice für Fachkräfte des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) unterstützt die Integration von qualifizierten Zuwanderern in Mangelberufen wie der Pflege. Die Bundesregierung hat Maßnahmen ergriffen, um die Berufsanerkennungsförderung zu erhöhen. Kosten, die bei der Anerkennung im Ausland erworbener Qualifikationen in Österreich entstehen, können nun bis zu 2.500 Euro betragen. Diese Kosten umfassen unter anderem Anerkennungsbescheide, Bewertungsgutachten, Übersetzungen sowie Gebühren für Sprachprüfungen.

Maßnahmen zur Erleichterung der Berufsanerkennung

Integrationsministerin Susanne Raab betonte die Wichtigkeit dieser Maßnahmen: „Statt illegaler Asylmigration in das Sozialsystem brauchen wir qualifizierte Zuwanderer. Daher investiert das Integrationsressort seit Jahren in Deutschkurse, Online-Fachsprachkurse für die Pflege und fördert zahlreiche Projekte wie ‚Migrants care‘, um Menschen mit Migrationshintergrund für Pflegeberufe zu gewinnen. Es war mir wichtig, die Berufsanerkennungsförderung in Pflegeberufen für qualifizierte Zuwanderer weiter auszubauen, um die rasche Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt zu fördern. Diese Maßnahmen sind entscheidend, um den Fachkräftebedarf zu bewältigen und die hohe Qualität der Pflege in Österreich sicherzustellen.“

Unterstützung gegen den Fachkräftemangel

Sonja Ziganek, Gesamtleitung Integrationsprogramme im ÖIF, ergänzte: „Mit der Erhöhung der Berufsanerkennungsförderung unterstützt das ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte Zuwanderer mit Qualifikation im Pflegebereich dabei, diese möglichst rasch in Österreich einsetzen zu können und leistet so einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Daneben gibt es bundesweit Karriereplattformen zu Pflegeberufen, ein neues Förderprogramm zur Refundierung von Studienbeiträgen für Personen im Nostrifizierungsverfahren von Gesundheits- und Pflegeberufen und eigene Deutschkurse für ausländische Pflegekräfte.“

Vielfältige Angebote für Integration und Weiterbildung

Das ÖIF-Integrationsservice für Fachkräfte bietet umfassende Informationen, Beratungen und Veranstaltungen zur Vorintegration, zum Leben und Arbeiten in Österreich sowie zu ÖIF-Deutschlernangeboten. Es wird auch österreichweit auf bestehende regionale und überregionale Angebote verwiesen. Für Unternehmen stehen Weiterbildungen und Deutschlernangebote zur Verfügung, um ausländische Fachkräfte bei ihrer Integration zu unterstützen.