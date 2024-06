Trinkwasser verunreinigt: Gibt Untersuchung bald wieder grünes Licht?

Das Trinkwasser in St. Radegund und am Schöckl wurde als nicht genusstauglich eingestuft und von der Gemeinde bis auf Weiteres gesperrt.

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 13:07 / ©Montage: 5 Minuten/pexels

Das vergangene Wochenende brachte heftige Unwetter und starke Regenfälle in Graz-Umgebung und anderen steirischen Gebieten. Auch beim Grazer Hausberg Schöckl sorgte das Wetter für Verwüstung: Der Hexenexpress und die Downhillstrecken („Schöckl Trail Area“) deshalb am 9. Juni gesperrt – mittlerweile aber konnte wieder grünes Licht gegeben werden.

Trinkwasser „nicht genusstauglich“

Aber auch auf die Gebiete rund um den Schöckl hatte das Unwetter Auswirkungen: Das Trinkwasser in St. Radegund und am Schöckl wurde als nicht genusstauglich eingestuft und von der Gemeinde bis auf Weiteres gesperrt. Die Hochbehälter der Gemeindewasserleitung wurden nach der Trinkwasserverunreinigung geleert, gereinigt/desinfiziert und neu befüllt. Am Montag, den 17. Juni soll das Ergebnis einer neuerlichen Trinkwasseruntersuchung vorliegen. Neue Informationen und Updates gibt es auf der Website der Gemeinde St. Radegund.