Urlauber (60) abgestürzt: Baum verhindert auf der Gerlitzen Schlimmeres

Der 60-jährige Wanderer blieb mit Verletzungen am Becken und an den Beinen an einem Baum liegen, der einen weiteren Absturz verhinderte. Seine Begleiterin stieg zu ihm ab und setzte die Rettungskette in Gang. Wie die Bergrettung Villach mitteilte, wurde der Urlauber aus dem Steilgelände auf eine darunter liegende Straße abgeseilt und der Rettung übergeben. (APA/red, 16.6.24)