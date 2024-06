„Ruheoase“ am Waldfriedhof: Bekanntes Café wird wieder aufsperren

Das Café am Waldfriedhof wird eine neue Betreiberin bekommen und am 14. Juli eröffnen.

„Das Café wollte ich schon ewig haben und ich habe mir auch schon immer gesagt, dass ich schauen werde, dass ich es bekomme, wenn es frei wird“, erklärt die zukünftige Betreiberin Katharina Moser gegenüber 5 Minuten von ihren Beweggründen, das Café am Waldfriedhof in Villach zu übernehmen. Und kürzlich war es dann so weit, wie sie auch auf Facebook freudig mitteilt.

Am 14. Juli geht es los

Moser ist in Villachs Café-Szene bei weitem keine Unbekannte. In der Zehenthofstraße betreibt sie seit 1. Mai 2022 bereits das Café „Inferno Benzin“. Das Café beim Waldfriedhof will sie am Sonntag, 14. Juli, für ein paar Stunden aufsperren. „Danach geht es voll los, wir haben sieben Tage die Woche geöffnet“, erzählt sie im Gespräch weiter. Von Montag bis Freitag wird man von 10 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet haben.

„Café soll eine Ruheoase werden“

In ihrem Café wird es neben Kleinigkeiten zum Essen und Heißgetränke auch Blumen und Kerzen zu kaufen geben. „Das Café soll eine Ruheoase werden, früher wurde hier viel Karten gespielt, das wird es in dieser Form nicht mehr geben“, so Moser. Sie wolle vor allem ältere Menschen, die nach dem Friedhofbesuch einen Kaffee haben wollen, ansprechen. Harte Getränke werde es jedenfalls keine geben, meint sie abschließend.