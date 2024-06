Drei MÃ¤nner ignorierten StraÃŸensperre und landeten im Graben

Veröffentlicht am 16. Juni 2024, 15:21 / ©Freiwillige Feuerwehr Vorau

Am heutigen Sonntagmorgen, den 16. Juni 2024 wurde die Freiwillige Feuerwehr Vorau um 5.36 Uhr zu einer Fahrzeugbergung nach Puchegg gerufen. „Drei junge Männer hatten ein Fahrverbot missachtet, welches aufgrund der heftigen Unwetter auf bestimmten Straßenabschnitten verhängt worden ist“, berichtet die Feuerwehr. Die drei waren auf der stark beschädigten Gemeindestraße in Richtung Steingraben unterwegs, kamen von der Straße ab und rutschen in den rund 50 Zentimeter tiefen Graben ab.

©Freiwillige Feuerwehr Vorau Ein Fahrzeug war TROTZ einer Straßensperre auf einen Teilstück in Richtung Steinbruch unterwegs… ©Freiwillige Feuerwehr Vorau …und kam von der Straße ab.

Schweißtreibende Bergung

Die Bergung gestaltete sich schwierig: „Nachdem wir mit unseren Einsatzfahrzeugen nicht mehr gefahrlos direkt zum Fahrzeug vorrücken konnten, um dieses mittels Seilwinde zu bergen, wurde der Gemeindebagger der Marktgemeinde Vorau zur Unterstützung herangezogen“, berichtet die Feuerwehr. Die Aufgaben der Einsatzkräfte bestanden aus dem Absichern der Einsatzstelle, der Alarmierung des Baggers der Marktgemeinde, dem Sichern des Unfallfahrzeuges sowie dem Bergen des Unfallfahrzeuges.

Feuerwehr äußert dringende Appell

Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden und die Feuerwehrleute wieder ins Rüsthaus zurückkehren. „Wir appellieren an alle, die Straßensperren einzuhalten“, so der dringende Aufruf der Feuerwehr.