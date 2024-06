Auf Kanaldeckel weggerutscht: Motorradlenker landet im Krankenhaus

Am 16. Juni 2024, gegen 10.10 Uhr lenkte ein 55-jähriger Deutscher ein Motorrad auf der Gerlos Bundesstraße im Gemeindegebiet von Hainzenberg aus Richtung Gerlospass kommend in Richtung Zell am Ziller. Auf Höhe des km 50 rutschte das Motorrad auf einem Kanaldeckel weg und der 55-Jährige kam zu Sturz. Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Am Motorrad entstand schwerer Sachschaden.