Klagenfurt würdigt Architektin Margarete Schütte-Lihotzky

Sie war eine der ersten Frauen, die in Österreich Architektur studierten und diesen Beruf auch aktiv ausübten. Mit ihrer „Frankfurter Küche“ entwickelte sie den Urtyp der heutigen Einbauküche. In Klagenfurt wurde das Gebäude am Südbahngürtel 24 nach den Plänen von Margarethe Schütte-Lihotzky (1897 – 2000) gebaut. Es wurde 1950 errichtet und galt als Vorzeigebeispiel für moderne Architektur. In dem Haus am Südbahngürtel 24 waren u.a. Druckerei und Verlag der KPÖ-Zeitung „Volkswille“, das Theater „klagenfurter ensemble“ sowie der Kulturverein „VolXhaus“ untergebracht.

Mehrere Gäste anwesend

Mit einem „Volkshaus-Fest“ und musikalischer Umrahmung des „Ensemble Vongole“ wurde Freitagnachmittag der Vorplatz des Gebäudes am Südbahngürtel als „Margarete-Schütte-Lihotzky-Platz“ eingeweiht. Seitens der Stadt Klagenfurt nahmen Vizebürgermeister Alexander Kastner, Stadtrat Franz Petritz und Gemeinderätin Sonja Koschier, die sich für die Platzbenennung eingesetzt hat, an der feierlichen Einweihung teil.