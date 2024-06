Ein halbes Jahrhundert später: Klassenkameraden treffen sich wieder

Im Jahre 1970 wurde im Mädchengymnasium in der Peraustraße in Villach ein österreichweites Pilotprojekt gestartet. Zum ersten Mal durften ab der Oberstufe Burschen gemeinsam mit Mädchen unterrichtet werden. Und an diesem Wochenende gab es eine denkwürdige Feier: 14 der damaligen Schülerinnen und zwei Schüler trafen sich zum 50. Maturajubiläum.

Ein Tag für Erinnerungen

Schauplatz dieses Treffens war das Hotel Schönruh in Drobollach mit einem wunderbaren Blick auf den Faaker See und Mittagskogel. Und dieser Tag wird für alle wohl immer in Erinnerung bleiben. Es gab jede Menge an herzlichen Umarmungen und wunderbare Erinnerungen auszutauschen.

Arno Wiedergut organisierte das Treffen

Organisiert wurde das Maturatreffen vom einstigen Klassensprecher und späteren Chef der Austria Presse Agentur, Arno Wiedergut. Er hatte nach der Matura 1974 versprochen, alle fünf Jahre ein Wiedersehen zu organisieren, und das war immer wunderschön. Aber diesmal doch etwas Besonderes.

„Wir hatten ein großes Glück“

In seiner kurzen Begrüßungsrede erinnerte der seinerzeitige Klassensprecher daran, wie es 1974 war: „Wenn damals jemand 20 Jahre Matura gefeiert hat, war er uralt!“ Und: „Erinnert Euch, damals in den frühen 70er-Jahren hieß es: Trau keinem über 30!“ Aber er wusste noch etwas zu sagen: „Wir hatten ein großes Glück, zu eine guten Zeit in einem schönen Land geboren worden und aufgewachsen zu sein!“

Auch ein Professor war dabei

Und: Das wirklich Schönste an diesem Tag war, dass ein ehemaliger Professor gekommen war. Es war der Deutsch-Professor Heinz Müller, der nicht nur vor 50 Jahren, sondern auch heute von seinen Schülern hoch geschätzt wird. Mit einem Wort: Es war ein wunderschöner Tag.