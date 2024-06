Schwerer Gleitschirmunfall in Vorarlberg: Pilot ins Spital gebracht

Am 16.6.2024 um 10.28 Uhr wollte ein 24-jähriger, in Baden-Württemberg/D wohnhafter Gleitschirmpilot beim Flug vom Diedamskopf in Schoppernau die Auslösung des Notschirms testen. Dieser verhedderte sich im Hauptschirm und der Gleitschirmpilot sank unkontrolliert, spiralförmig zu Boden. In geringer Höhe löste er auch seinen zweiten Notschirm aus, der jedoch auf Grund der zu geringen Sinkrate und des zu geringen Abstandes zum Boden nicht mehr vollständig belüftet wurde. Beim Aufprall neben dem Landeplatz erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte erfolgte die Einlieferung mittels Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch.