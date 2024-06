39-Jähriger bedroht 25-Jährigen mit Langwaffe

Am Sonntag, den 16. Juni 2024, gegen 6 Uhr, kam es in der Wohnung eines 25-jährigen Klagenfurters zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem 39 Jahre alten Bekannten, der am 16. März delogiert wurde und seither bei ihm in der Wohnung Unterkunft nahm.

Bedrohte mit Waffe

Dabei bedrohte er seinen Unterkunftgeber auch mit einer Langwaffe. Im Zuge der Erhebungen wurde bekannt, dass es bereits am 13. März wegen Streit um Suchtmittel zu Tätlichkeiten zwischen den beiden gekommen war und der Wohnungsinhaber dabei verletzt wurde.

In die Justizanstalt eingeliefert

Der amtsbekannte Tatverdächtige, gegen den auch ein Waffenverbot besteht, wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Er wird nun wegen mehrerer Tatbestände zur Anzeige gebracht. Die genauen Umstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.