Bis zu 33 Grad: Startschuss für sommerliche Hitze in der Steiermark

„Während es heute und morgen noch etwas schaueranfälliger ist, wird es spätestens ab Dienstag so richtig sommerlich“, weiß ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Zum Wochenstart steigen die Temperaturen, der morgige Montag bringt bis zu 28 Grad. In der westlichen Obersteiermark könnte es aber wieder gewittrig werden und zum Abend hin kann sich auch in Richtung Süden ein kleines Gewitter verirren. Ganz im Südosten hingegen wird es eher trocken bleiben. Ab Dienstag aber hält sich der Sommer nicht mehr zurück und die Hitze schlägt dann so richtig zu. Bis zu 31 Grad werden erwartet.

Mittwoch und Freitag bringt bis zu 33 Grad

„Wir werden in der Steiermark von Dienstag bis Donnerstag jeden Tag so zwischen 30 und 33 Grad Höchsttemperaturen haben“, erklärt der Meteorologe weiter. Besonders heiß soll es am Mittwoch werden. Auch der Freitag soll Hitzewerte von 33 Grad bringen. Und das trotz Saharastaub, der ab Donnerstag die Erwärmung wohl ein wenig dämpfen könnte.

Stabiles Wetter kündigt sich an

Zusätzlich wird es von Dienstag bis Donnerstag auch sehr stabil sein. Der Experte erwartet viel Sonne und keine Niederschläge. „Das perfekte Wetter, um den Rasen zu mähen“, meint er.

Erst am Samstag wird es dann wieder „kühler“

Am Freitag dürfte es dann vorerst wieder aus sein mit dem stabilen Wetter. Auch wenn die Prognosen für die Tage von Freitag bis Sonntag noch nicht sicher sind, sehe es aktuell wieder nach Wärmegewittern und Niederschlag aus. Ein wenig wird es am Wochenende dann vermutlich auch wieder abkühlen, die Temperaturen werden wohl knapp unter die 30-Grad-Marke „fallen“.