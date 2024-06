Sensationeller Erfolg: Steirerin wird Dritte beim „Ironman“ in Kärnten

Bereits seit den frühen Morgenstunden läuft der diesjährige „Ironman“. Insgesamt nehmen über 3000 Teilnehmer aus über 70 Nationen teil. Über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen steht am Programm.

Österreicherin unter den Top 3

Marit Lindemann aus Deutschland lief von den Frauen als erstes in das Ziel. Insgesamt hatte sie eine Zeit von 9:12 Stunden. Auf dem zweiten Platz unter die Frauen ist Natasha Harris White aus Großbritannien. Sie braute insgesamt 9:28 Stunden. Eine Österreicherin schaffte es als dritte Frau ins Ziel. Die Steirerin Eva Berger hatte insgesamt eine Zeit von 9:29 Stunden.

Sieger ist aus Frankreich

Um 14.20 Uhr stand es fest: Der erste Athlet konnte bereits ins Ziel laufen, es ist der Franzose Denis Chevrot. Er hatte eine Gesamtzeit von 7:49 Stunden. Bereits zum zweiten Mal holte er sich den Sieg beim Ironman in Klagenfurt. Im Jahr 2021 war es schon einmal so weit. Auch den zweiten Platz konnte sich ein Franzose abstauben. Arthur Horseau hatte eine Gesamtzeit von 7:52 Stunden und sicherte sich den zweiten Platz. Der dritte Platz geht an Norwegen. Jon Saeveras Breivold hatte eine Finisher-Zeit von 7: 53 Stunden.

Großartige Stimmung vor Ort

Der Österreicher Georg Enzenberger sicherte sich den 8. Platz mit einer Zeit von 8:02 Stunden. Damit ist er der erste Österreicher der sich Ironman 2024 nennen darf. Viele der anderen Sportler befinden sich weiterhin am Laufen. Trotz dem Regen herrscht gute Stimmung! Hier könnt ihr die weiteren Teilnehmer live tracken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 18:08 Uhr aktualisiert