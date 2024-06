Mehr Sex im Urlaub: Pärchen profitieren von gemeinsamer Auszeit zu zweit

Knapp vier von zehn liierten Österreicher:innen würden gerne öfter mit ihrem:r Liebsten allein auf Urlaub fahren, vor allem Frauen. Die Zeit zu zweit ermöglicht es, gemeinsame Abenteuer zu erleben, Gefühle (wieder) aufleben zu lassen und Abstand vom Beziehungsalltag zu gewinnen. Im Urlaub haben Paare auch mehr Zeit und Gelegenheit für Sex sowie ausgiebige Gespräche, die ansonsten zu kurz kommen, ergab eine repräsentative Umfrage im Auftrag von ElitePartner.at.

Zweisamkeit im Urlaub ebnet Raum für Zärtlichkeiten und Intimitäten

Neun von zehn Österreicher:innen, die aktuell in einer Partnerschaft leben, haben zumindest einmal einen Urlaub nur zu zweit mit ihrem:r Partner:in verbracht. Rund die Hälfte stimmt „voll und ganz“ zu, dass sie sich betreffend Reiseziel und Aktivitäten meistens schnell einig ist, nur 18 Prozent entscheiden abwechselnd, wohin die Reise gehen soll. Mehr Frauen (41 Prozent) als Männer (34 Prozent) äußern einen starken Wunsch, öfters Paarurlaub machen zu wollen. Denn sie lieben es, mit ihrem:r Partner:in Abenteuer zu erleben (44 Prozent, Männer 34 Prozent) und freuen sich darauf, Abstand vom Beziehungsalltag zu gewinnen (30 Prozent, Männer 23 Prozent). Einig sind sich beide Geschlechter, dass Zweisamkeit im Urlaub mehr Zeit und Gelegenheit zulässt für Sex (24 Prozent), ebenso wie Küsse und Zärtlichkeiten (21 Prozent) oder einen intensiven Austausch über Themen, die im Alltag nicht besprochen werden (22 Prozent).

Abschalten vom Alltag

ElitePartner-Psychologin Lisa Fischbach unterstreicht: „Ein Urlaub zu zweit ermöglicht es, für den:die andere:n da zu sein, auf ihn:sie einzugehen, sich auf ihn:sie einzulassen. Den Alltag bestimmende Faktoren wie Beruf, Hobbys oder Haushalt fallen weg. Das erleben viele Paare als sehr positiv für ihre Beziehung, sie genießen die Auszeit von der Routine und lassen ihre Liebe wieder hochleben.“ Letzteres bestätigen vor allem Befragte zwischen 30 und 40 Jahren, die sich in der sogenannten „Rush-Hour des Lebens“ befinden: 43 Prozent sehnen sich nach einem Urlaub zu zweit, um ihre Gefühle wieder hochleben zu lassen.

Urlaub zu zweit kann auch nach hinten losgehen

Einzig jüngere Befragte im Alter von 18 bis 29 Jahren können dem Urlaub zu zweit nicht nur positive Seiten abgewinnen. Sie geben überdurchschnittlich oft an, dass die gemeinsame Zeit auch dazu führen kann, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen (10 Prozent vs. 4 Prozent gesamt), sie finden Urlaub zu zweit auch eher mal langweilig (6 Prozent vs. 2 Prozent gesamt) und streiten häufiger als im Alltag (6 Prozent vs. 2 Prozent gesamt).