In Klagenfurt kannst du in aufgeblasenen Bällen Fußball spielen

„Wir haben uns informiert, ob es in Klagenfurt sowas schon gibt, und wir sind tatsächlich die Ersten,“ so das Team von Bubble Soccer gegenüber 5 Minuten. „Die Freizeitaktivitäten sind in Klagenfurt ja noch nicht so ausgeprägt, deswegen wollten wir da mehr anbieten.“

„Man spürt überhaupt nichts“

„Bubble Soccer ist wie Fußball, nur in großen Bällen und mehr auf den Spaß ausgerichtet,“ sagt Bubble Soccer Klagenfurt gegenüber 5 Minuten. Die Spieler stecken in großen, aufblasbaren Bällen, was auch für die nötige Sicherheit sorgt. „Man kann gegenseitig aneinander laufen und man spürt durch die Schutzschicht überhaupt nichts. Es sieht von außen vielleicht krass aus, aber es ist ganz harmlos.“ Die Hauptlocation für die Bubble Soccer Events ist der Herbertgarten in Klagenfurt, wo man das Spiel buchen und spielen kann. Aber Achtung: Eine Vorreservierung ist notwendig! „Man kann auch, wenn man zuhause eine große Wiese hat, die Bälle nach Hause bestellen oder sie in Schulen, zum Beispiel in Turnhallen, nutzen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.06.2024 um 20:28 Uhr aktualisiert